Фото выполненных работ не подойдут для тату реализма. Как минимум они искажены. Даже если их аккуратно отрисовать

качество все равно будет не то как при использовании исходной фотографии объекта, так как добавлена погрешность (по

принципу игры «испорченый телефон»).

Самый качественный исходник — это даже не фото, а натура. Но позировать (например если это тату портрет) мало кто

согласится, и не возможно сделать с натуры например льва.

Традиционные тату скопировать гораздо проще, но я этим не занимаюсь.