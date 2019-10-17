Студия тату в Иваново Tattoo37
Здравствуйте, меня зовут Владимир,
я профессиональный татуировщик.
Первую тату я сделал другу в 1999 году.
Тогда тату в Иванове делали не многие и информации о татуировании почти не было, её приходилось черпать из бумажных книг и журналов. В то время я работал самодельной машинкой, как и большинство татуировщиков. Позже я стал приобретать профессиональное оборудование.
Но не достаточно просто купить самую лучшую машинку, чтоб делать качественные тату. Я всегда хорошо рисовал и решил развивать свой талант дальше в Ивановском Художественном Училище им. Малютина на специальности живопись. Уже будучи тату мастером я получил художественное образование. Новые знания сформировали во мне предпочтение к тату стилю реализм, к самому сложному из всех стилей тату. Именно в нем полученные знания используются в полной мере.
Исполнение татуировки в стиле реализм больше похоже на рисование с натуры, поэтому в качестве исходника большую роль играет качество используемых фотографий. Хорошо подходят постановочные фото, кадры из фильмов, фото, где профессионально поставлен свет при съемке. Выбранные фотографии, фразы различными шрифтами, элементы геометрии и многое другое я могу совмещать в графическом редакторе, а так же делать обычные наброски на бумаге для создания композиции. Таким образом происходит разработка индивидуального эскиза для татуировки.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
БЕЗОПАСНО ЛИ ДЕЛАТЬ ТАТУ?
В процессе нанесения я использую одноразовые расходники (иглы, колпачки, стаканчики, барьерная защита) и все контактные
места обматываются пленкой для предотвращения перекрестного заражения. Так же соблюдается высокий уровень дезинфекции, предстерилизации и стерилизации, соответствующий СанПин 2.1.2.2631-10. Стерилизация осуществляется в авктоклаве, паром под давлением
101,325 кПа.
Для большинства людей делать тату полностью безопасно. Но в некоторых случаях необходима консультация врача, например:
при аллергии, дерматитах и т. п.
МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ТАТУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ?
Закон в нашей стране не запрещает делать тату гражданам моложе 18, но не все в жизни регулируется только законами
государства, поэтому я татуировки делаю только совершеннолетним.
МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОТО ТАТУИРОВОК?
Фото выполненных работ не подойдут для тату реализма. Как минимум они искажены. Даже если их аккуратно отрисовать
качество все равно будет не то как при использовании исходной фотографии объекта, так как добавлена погрешность (по
принципу игры «испорченый телефон»).
Самый качественный исходник — это даже не фото, а натура. Но позировать (например если это тату портрет) мало кто
согласится, и не возможно сделать с натуры например льва.
Традиционные тату скопировать гораздо проще, но я этим не занимаюсь.
СТОИМОСТЬ ТАТУ
Минимальная цена тату 2000р, стоимость зависит в первую очередь от сложности эскиза, размера и места нанесения.
Перекрытие старой татуировки на новую стоит дороже. Я не обновляю татуировки сделанные другими татуировщиками.
У МЕНЯ ЕСТЬ НЕУДАЧНЫЕ ТАТУИРОВКИ, МОЖНО ЛИ ИХ КАК-ТО ИСПРАВИТЬ?
В большинстве случаев старые татуировки можно перекрыть на новый рисунок. Но не всякий эскиз для этого подойдет, лучше
всего использовать что-то темное например: черного ворона или черную пантеру. Так же хорошо подходят объекты с
освещением сзади «в контражуре».
Естественно после осветления тату лазером вариантов перекрытия становится гораздо больше.
БОЛЬНО ЛИ ДЕЛАТЬ ТАТУ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ КАКАЯ-ТО АНЕСТЕЗИЯ?
В последнее время индустрия тату развивается бурными темпами. Новые тату машинки и более острые иголки меньше
травмируют кожу, переносить процесс стало легче. Так же существует много различных анестетиков, которые можно заказать
в различных тату-магазинах (в аптеках не продаются).
Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь перед нанесением! Это усложнит процесс татуирования и скажется на
заживлении.
КАК ПОДГОТОВИТСЯ К СЕАНСУ, ЕСТЬ КАКИЕ-ТО РЕКОМЕНДАЦИИ?
На сеанс татуирования нужно приходить выспавшимся, отдохнувшим и не голодным. Не рекомендую одевать обтягивающую
одежду. На месте татуирования удалите волосы (аккуратно побрить или сделать эпиляцию).
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ СЕАНСА, КАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ?
Когда татуировка сделана, я заматываю ее в обычную пищевую плёнку с салфетками для впитывания влаги. Через 6 часов её нужно снять, далее
вы можете использовать классический метод заживления (бепантен и пелёнки), или использовать модные заживляющие
плёнки.