Первую татуировку я сделал другу в 1999 году.

В то время почти не было информации о татуировании и тату в Иванове делали немногие, по сравнению с сегодняшним днем. Как и большинство татуировщиков тогда, я работал самодельной машинкой. Потом начал закупать профессиональное оборудование.

Но иметь просто навороченую машинку не достаточно для качественных тату. У меня всегда был талант к рисованию. И уже будучи тату мастером я окончил Ивановское Художественное Училище им. Малютина, по специальности живопись. Полученные знания сформировали во мне предпочтение к тату стилю реализм, к самому сложному из всех стилей тату. Именно в нем полученные знания используются в полной мере.

Исполнение татуировки в стиле реализм больше похоже на рисование с натуры, поэтому в качестве исходника большую роль играет качество используемых фотографий. Хорошо подходят постановочные фото, кадры из фильмов, фото, где профессионально поставлен свет при съемке. Выбранные фото я могу совмещать в графическом редакторе, делать композицию — это является разработкой индивидуального эскиза для татуировки.